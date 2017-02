Islamic And Arabic Center

Inilah Pahala dan Keutamaan Unik Tarawih

Diriwayatkan dari Ali ibn Abi Thalib, beliau berkata "Rasul Saw pernah ditanya mengenai keutamaan shalat tarawih, beliau menjelaskan dengan sabdanya, yang isinya kurang lebih sebagai berikut:



Malam pertama: pahala shalat tarawih di malam pertama dapat membebaskan seseorang dari dosanya, ia seperti halnya dihari pertama dilahirkan oleh ibunya ke dunia.



Malam kedua: pahala shalat tarawih di malam kedua, membuat ia dan kedua orang tuanya (jika kedua muslim) diampuni oleh Allah



Malam ketiga: seorang malaikat akan berkumandang dari atas arasy "Allah audah mengampuni dosa dosamu yang terdahulu



Malam keempat: pahalanya sama dengan pahala membaca 4 kitab samawi



Malam kelima: pahalanya sama seperti pahala orang yang shaalat di masjidil haram, masjid nabawi, dan masjid al-aqsha.



Malam keenam: pahalanya seperti pahala orang yang berthawaf di bait almakmur di di langit serta segala batu dan benda mati lainnya akan memintakan ampun untuknya.



Malam ketujuh: pahalanya seperi pahala bertemu dengan Nabi Musa as serta membantunya melawan firaun dan haman.



Malam kedelapan: ia akan dianugerahi segala sesuatu yang dianugerahkan pada Nabi Ibrahim as.



Malam kesembilan: ibadahnya akan dinilai seperti ibadahnya Nabj Muhammad Saw.



Malam kesepuluh: akan dianugerahi kebaikan dunia dan akhirat.



Malam kesebelas: akan mendapat pahala bahwa ketika mati ia akan mati tanpa dosa seperti hari pertama ia dilahirkan.



Malam kedua belas: di hari kiamat, wajahnya akan secerah bulan purnama.



Malam ketiga belas: di hari kiamat, akan trbebas dari segala keburukan.



Malam keempat belas: para malaikat akan memberikan kesaksian tentang shalat

tarawihnya hingga Allah SWT pun tidak akan menghisabnya.



Malam kelima belas: para malaikat, dan malaikat pemikul arasy dan kursiy akan bershalawat (memintakan ampun) untuknya.



Malam keenam belas: Allah akan menuliskan ketetapan bahwa ia terbebas dari bahaya neraka, dan bebas masuk surga.



Malam ketujuh belas: akna dianugerahi apa yang diberikan pada para Nabi



Malam kedelapan belas: malaikat akan mengumandangkan bahwa Allah meridhainya dan kedua orang tuanya.



Malam kesembilan belas: Allah mengangkat derajatnya ke dalam firdaus.



Malam kedua puluh : mendapat pahala para syuhada' dan orang shaleh



Malam kedua puluh satu: Allah membangunkan rumah yang terbuat dari cahaya untuknya di surga.



Malam kedua puluh dua: Di hari kiamat akan terbwbas dari keresahan dan beban fikiran lainnya



Malam kedua puluh tiga: Allah bangunkan sebuah kota untuknya di surga.



Malam kedua puluh empat: mendapat kesempatan 24 doa yang mustajab



Malam kedua puluh lima: Allah membebaskannya dari siksa kubur



Malam kedua puluh enam: Allah angkat pahalanya selama 40 tahun



Malam kedua puluh tujuh: di hari kiamat, ia akan melewayi jembatan secepat kilat



Malam kedua puluh delapan: derajatnya di surga akan diangkat sebanyak 1000 derajat.



Malam kedua puluh sembilan: mendapat pahala 1000 haji maqbul



Malam terakhir: Allah Taala akan memanggilnya " wahai hambaKu, makanlah dari buah buahan surga, mandilah dari air salsabil, minumlah dari telaga kautsar, Akulah Tuhanmu, dan engkau memanglah hambaKu



Demikan, semoga menjadi pembangkit semangat beribadah kita, !!