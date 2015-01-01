Contoh percakapan hiwar bahasa arab dan kosa kata mufradat (astronomi)

Astronomi
أحمد : أماه، أذهب الآن إلى المدرسة
الأم : ألم تحمل معك البرطلة ؟ أخاف عليك من المطر فإن الريح تهب عاصة، والسماء تغيم
أحمد : ألا وإن المدرسة بقريبة من هنا؟ والسماء لما تمطر
الأم : ألم تطع ما أمرتك أمك ؟ هل تدري متى تمطر السماء؟ لعلك تمطر في أثناء سيرتك ؟
أحمد : سمعا وطاعة، اعفي عني يا أماه، السلام عليكم ورحمة الله
الأم : وعليكم السلام ورحمة الله
الأم : ألم تحمل معك البرطلة ؟ أخاف عليك من المطر فإن الريح تهب عاصة، والسماء تغيم
أحمد : ألا وإن المدرسة بقريبة من هنا؟ والسماء لما تمطر
الأم : ألم تطع ما أمرتك أمك ؟ هل تدري متى تمطر السماء؟ لعلك تمطر في أثناء سيرتك ؟
أحمد : سمعا وطاعة، اعفي عني يا أماه، السلام عليكم ورحمة الله
الأم : وعليكم السلام ورحمة الله
Tata Surya
Merkurius عُطَارِدٌ Venus فِيْنُوس
Mars مَارِسٌ Jupiter جُوْبِيْتِر
Pluto بَلُوْتُوْ Bumi أَرْضٌ
Neptunus نِبْتُوْن Uranus أُوْرَانُوْس
Saturnus سَاتُوْرِنْ Orbit مَحْجَرُ الْعَيْنِ
Venus فِيْنُوْس
Luar Angkasa
Matahari شَمْسٌ Meteor ظَاهِرَةٌ جَوِّيّةٌ
Planetarium بَلاَنِيْتَارِيُوْم Teleskop تِلِسْكُوْب
Ilmuwan عَالِمٌ Stasiun Luar Angkasa كُرْسِيُّ
Astronomi فَلَكِيٌّ Roket المَحّطَّةُ الْفِضَائِيَّةُ
Orbit مَحْجَرُ الْعَيْنِ Astronot فِضَائِيٌ
Bumi أَرْضٌ Pesawat Luar Angkasa طَيَّارَةُ حَيِّزِ الْفِضَاء
Bulan قَمَرٌ Komet مُذَنَّبٌ
Bintang نَجْمٌ Satelit قَمَرٌ صِنَأعِيٌ
Galaksi مُجَرَّةٌ
Arah Mata Angin
Selatan جَنُوْبٌ Tenggara جَنُوْبٌ شَرْقِيٌّ
Utara شِمَالٌ Barat daya جَنُوْبٌ غَرْبِيٌ
Barat غَرْبٌ Timur laut شِمَالٌ شَرْقِيٌّ
Timur شَرْقٌ Barat Laut شِمَالٌ غَرْبِيٌّ
Cuaca
Terang صَحْوٌ Berawan غَامٌ
Mendung غَائِمَةٌ Panas حَارٌ
Kabut سَدِيْمٌ / ضَبَابٌ Dingin بَارِدٌ
Awan سَحَابٌ Lembab رَطْبٌ
Pelangi قَوْسُ قُرَحٍ Hangat دَافِئٌ
Matahari terbit اِنْسِبَاقُ الْفَجْرِ Hujan مَطَرٌ
Embun النَّدَى / الحَلِيتُ Berangin كَثِيْرُ الرِّيَاح
Kilat petir بَرْقٌ Berkabut كَثِيْرُ الضِّيَابِ
Badai بَرِّيَّةٌ Cerah صَافٌ
Udara جَوٌّ Angin puyuh هَوْجَاء
Musim
Musim Semi رَبِيْعٌ Musim Panas صَيْفٌ
Musim Dingin شِتَاءٌ Musim Gugur خَرِيْفٌ
Kata Kerja
Berputar دَارَ – يَدُوْرُ Menabrak صَدَمَ - يَصْدِمُ
Bersinar أَشْرَقَ – يُشْرِقُ
Terbenam غَابَ – يَغِيْبُ
Terbit طَلَعَ – يَطْلُعُ
Turun نَزَلَ – يَنْزُلُ
Berhembus هَبَّ – يَهُبّ
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