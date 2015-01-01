Contoh percakapan hiwar bahasa arab dan kosa kata mufradat (astronomi)

Astronomi

















أحمد : أماه، أذهب الآن إلى المدرسة



الأم : ألم تحمل معك البرطلة ؟ أخاف عليك من المطر فإن الريح تهب عاصة، والسماء تغيم



أحمد : ألا وإن المدرسة بقريبة من هنا؟ والسماء لما تمطر



الأم : ألم تطع ما أمرتك أمك ؟ هل تدري متى تمطر السماء؟ لعلك تمطر في أثناء سيرتك ؟



أحمد : سمعا وطاعة، اعفي عني يا أماه، السلام عليكم ورحمة الله



الأم : وعليكم السلام ورحمة الله









Tata Surya





Merkurius عُطَارِدٌ Venus فِيْنُوس





Mars مَارِسٌ Jupiter جُوْبِيْتِر





Pluto بَلُوْتُوْ Bumi أَرْضٌ





Neptunus نِبْتُوْن Uranus أُوْرَانُوْس





Saturnus سَاتُوْرِنْ Orbit مَحْجَرُ الْعَيْنِ





Venus فِيْنُوْس













Luar Angkasa





Matahari شَمْسٌ Meteor ظَاهِرَةٌ جَوِّيّةٌ





Planetarium بَلاَنِيْتَارِيُوْم Teleskop تِلِسْكُوْب





Ilmuwan عَالِمٌ Stasiun Luar Angkasa كُرْسِيُّ





Astronomi فَلَكِيٌّ Roket المَحّطَّةُ الْفِضَائِيَّةُ





Orbit مَحْجَرُ الْعَيْنِ Astronot فِضَائِيٌ





Bumi أَرْضٌ Pesawat Luar Angkasa طَيَّارَةُ حَيِّزِ الْفِضَاء





Bulan قَمَرٌ Komet مُذَنَّبٌ





Bintang نَجْمٌ Satelit قَمَرٌ صِنَأعِيٌ





Galaksi مُجَرَّةٌ









Arah Mata Angin





Selatan جَنُوْبٌ Tenggara جَنُوْبٌ شَرْقِيٌّ





Utara شِمَالٌ Barat daya جَنُوْبٌ غَرْبِيٌ





Barat غَرْبٌ Timur laut شِمَالٌ شَرْقِيٌّ





Timur شَرْقٌ Barat Laut شِمَالٌ غَرْبِيٌّ













Cuaca





Terang صَحْوٌ Berawan غَامٌ





Mendung غَائِمَةٌ Panas حَارٌ





Kabut سَدِيْمٌ / ضَبَابٌ Dingin بَارِدٌ





Awan سَحَابٌ Lembab رَطْبٌ





Pelangi قَوْسُ قُرَحٍ Hangat دَافِئٌ





Matahari terbit اِنْسِبَاقُ الْفَجْرِ Hujan مَطَرٌ





Embun النَّدَى / الحَلِيتُ Berangin كَثِيْرُ الرِّيَاح





Kilat petir بَرْقٌ Berkabut كَثِيْرُ الضِّيَابِ





Badai بَرِّيَّةٌ Cerah صَافٌ





Udara جَوٌّ Angin puyuh هَوْجَاء













Musim





Musim Semi رَبِيْعٌ Musim Panas صَيْفٌ





Musim Dingin شِتَاءٌ Musim Gugur خَرِيْفٌ













Kata Kerja





Berputar دَارَ – يَدُوْرُ Menabrak صَدَمَ - يَصْدِمُ





Bersinar أَشْرَقَ – يُشْرِقُ





Terbenam غَابَ – يَغِيْبُ





Terbit طَلَعَ – يَطْلُعُ





Turun نَزَلَ – يَنْزُلُ





Berhembus هَبَّ – يَهُبّ