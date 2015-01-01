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Contoh percakapan hiwar bahasa arab dan kosa kata mufradat (astronomi)

Posted by Islamic And Arabic Center

Astronomi


أحمد : أماه، أذهب الآن إلى المدرسة

 الأم : ألم تحمل معك البرطلة ؟ أخاف عليك من المطر فإن الريح تهب عاصة، والسماء تغيم

 أحمد : ألا وإن المدرسة بقريبة من هنا؟ والسماء لما تمطر

الأم : ألم تطع ما أمرتك أمك ؟ هل تدري متى تمطر السماء؟ لعلك تمطر في أثناء سيرتك ؟

 أحمد : سمعا وطاعة، اعفي عني يا أماه، السلام عليكم ورحمة الله

 الأم : وعليكم السلام ورحمة الله
Tata Surya

 Merkurius عُطَارِدٌ Venus فِيْنُوس

 Mars مَارِسٌ Jupiter جُوْبِيْتِر

 Pluto بَلُوْتُوْ Bumi أَرْضٌ

 Neptunus نِبْتُوْن Uranus أُوْرَانُوْس

 Saturnus سَاتُوْرِنْ Orbit مَحْجَرُ الْعَيْنِ

 Venus فِيْنُوْس

Luar Angkasa

 Matahari شَمْسٌ Meteor ظَاهِرَةٌ جَوِّيّةٌ

 Planetarium بَلاَنِيْتَارِيُوْم Teleskop تِلِسْكُوْب

 Ilmuwan عَالِمٌ Stasiun Luar Angkasa كُرْسِيُّ

 Astronomi فَلَكِيٌّ Roket المَحّطَّةُ الْفِضَائِيَّةُ

 Orbit مَحْجَرُ الْعَيْنِ Astronot فِضَائِيٌ

 Bumi أَرْضٌ Pesawat Luar Angkasa طَيَّارَةُ حَيِّزِ الْفِضَاء

 Bulan قَمَرٌ Komet مُذَنَّبٌ

 Bintang نَجْمٌ Satelit قَمَرٌ صِنَأعِيٌ

 Galaksi مُجَرَّةٌ
Arah Mata Angin

 Selatan جَنُوْبٌ Tenggara جَنُوْبٌ شَرْقِيٌّ

 Utara شِمَالٌ Barat daya جَنُوْبٌ غَرْبِيٌ

 Barat غَرْبٌ Timur laut شِمَالٌ شَرْقِيٌّ

 Timur شَرْقٌ Barat Laut شِمَالٌ غَرْبِيٌّ

Cuaca

 Terang صَحْوٌ Berawan غَامٌ

 Mendung غَائِمَةٌ Panas حَارٌ

 Kabut سَدِيْمٌ / ضَبَابٌ Dingin بَارِدٌ

 Awan سَحَابٌ Lembab رَطْبٌ

 Pelangi قَوْسُ قُرَحٍ Hangat دَافِئٌ

 Matahari terbit اِنْسِبَاقُ الْفَجْرِ Hujan مَطَرٌ

 Embun النَّدَى / الحَلِيتُ Berangin كَثِيْرُ الرِّيَاح

 Kilat petir بَرْقٌ Berkabut كَثِيْرُ الضِّيَابِ

 Badai بَرِّيَّةٌ Cerah صَافٌ

 Udara جَوٌّ Angin puyuh هَوْجَاء

Musim

 Musim Semi رَبِيْعٌ Musim Panas صَيْفٌ

 Musim Dingin شِتَاءٌ Musim Gugur خَرِيْفٌ

Kata Kerja

 Berputar دَارَ – يَدُوْرُ Menabrak صَدَمَ - يَصْدِمُ

 Bersinar أَشْرَقَ – يُشْرِقُ

 Terbenam غَابَ – يَغِيْبُ

 Terbit طَلَعَ – يَطْلُعُ

Turun نَزَلَ – يَنْزُلُ

Berhembus هَبَّ – يَهُبّ

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