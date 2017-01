Gereja Belajar Islam

Posted by Islamic And Arabic Center

Sebuah gereja Presbyterian Farmington di AS bagian selatan , negara bagian New Mexico berencana untuk membuka kelas tentang Islam untuk memperkenalkan ‘iman’ yang banyak diperdebatkan dari jemaatnya .



” Sejak 9/11 , kami yang tidak mengerti banyak tentang Islam pasti telah terkena dampak itu , ” Rev Glenn Perica dari gereja First Presbyte rian mengatakan kepada The Daily Times .



Kursus tentang Islam yang memakan waktu sekitar 10 – minggu , bertujuan untuk memperkenalkan Islam kepada masyarakat di Farmington .



Kursus ini banyak melihat kesamaan daripada perbedaan antara kedua agama , kursus , yang dimulai 4 September di Farmington di sebuah Gereja Presbyterian , akan mencoba menjembatani jarak antara Kristen dan Muslim .



Perica mengatakan orang yang menghadiri kursus mungkin akan terkejut bahwa umat Islam sangat menghormati Ibrahim sebagai bapak dari agama mereka , seperti Kristen dan Yahudi .



“Islam juga memperlakukan Yesus (Nabi Isa 'Alaihissalam) sebagai nabi dan menghormatinya , ” kata Perica .



Dia menambahkan bahwa kedua agama berbagi keinginan untuk perdamaian , berharap bahwa belajar tentang Islam akan membantu membawa Kristen dan Muslim lebih dekat dengan perdamaian.



Walter Declerck dari Ad Dar al Islam , pusat pendidikan Islam di kota Abiquiu , menyambut ide-ide tersebut.



Muslim percaya kepada Nabi Isa sebagai salah satu nabi Allah dan bahwa ia adalah putra Maryam tetapi bukan Anak Allah . Dia dikandung dan lahir secara mukjizat .



Dalam Alquran , Yesus disebut ” Isa 'Alaihissalam” . Dia juga dikenal sebagai Al-Masih dan Ibn Maryam ( Putra Maryam ) .



Adapun penyaliban-Nya , umat Islam percaya bahwa Nabi Isa 'Alaihissalam tidak disalib tetapi ia diangkat ke surga .



Muslim percaya bahwa Nabi Isa 'Alaihissalam akan datang kembali ke bumi sebelum Kiamat untuk memulihkan akidah dan melawan Al -Masih Al – Dajjal dan membawa kemenangan bagi kebenaran dan keadilan .



Declerck mengatakan perbedaan utama antara Islam dan Kristen adalah bahwa agama Kristen berpegang pada konsep Trinitas dan menganggap Yesus sebagai Tuhan .



Selain itu , ia menambahkan bahwa orang Kristen , percaya orang dilahirkan dengan dosa warisan . ”Sedangkan Islam mengatakan bahwa Anda lahir sebagai Fitrah, suci bersih, ” kata Declerck .



Pemimpin gereja tersebut percaya bahwa kursus akan membantu mengembangkan hubungan Kristen dengan Muslim , berdasarkan informasi yang benar tentang iman .



Sumber : Eramuslim